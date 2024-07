Caminhão carregado tenta subir ladeira, desce de ré e atinge dois carros no Acre: “Sobrecarga”

Um caminhão carregado de barro tentou subir uma ladeira em Cruzeiro do Sul, no Acre, porém acabou descendo de ré, atingindo dois carros estacionados atrás do supermercado Cameli, na Avenida Mâncio Lima. O incidente, que ocorreu nesta segunda (15), não deixou ninguém ferido.

“Sobrecarga pelo que vi”, comentou um popular ao Juruá Comunicação, que estava presente no local, falando sobre o peso excessivo do caminhão ter sido uma das causas do acidente.

Os proprietários dos carros danificados esperam que o responsável pelo caminhão arque com os prejuízos causados.