Cesar Filho faz revelação chocante sobre o passado de sua família ao comentar traição de Iza

Cesar Filho quebrou o protocolo jornalístico e comentou, durante a transmissão do SBT Brasil, na quinta-feira (11/7), o caso da traição de Iza pelo então namorado e pai de sua filha, Yuri Lima. Em sua declaração, o apresentador revelou um detalhe pessoal de sua vida e ainda mandou um recado para a cantora.

“Certamente, você ficou sabendo do caso da cantora Iza com Yuri Lima, jogador de futebol do Mirassol, do interior de São Paulo. Iza, que está grávida de Yuri, ficou sabendo de uma traição do namorado e, através de um vídeo publicado por ela nas redes sociais, simplesmente colocou um fim no relacionamento do casal”, iniciou ele.

Nesse momento, Cesar Filho mandou sua mensagem: “Quero deixar aqui toda a nossa solidariedade à cantora Iza. Que ela tenha uma gestação tranquila, como merece, que o bebê venha com saúde e traga muitas bênçãos na vida dela”, desejou.

Logo depois, se dirigindo à Iza, ele revelou detalhes de sua intimidade: “Iza, deixa eu te contar um detalhe da minha vida: minha mãe separou do meu pai quando estava grávida de mim de 8 meses. Minha mãe criou e educou os 3 filhos absolutamente sozinha. Todos nós, meus irmãos e eu, só trouxemos alegrias para minha mãe. Que seja assim na sua vida também”, declarou, antes de concluir:

“Infelizmente, esse caso que aconteceu com a Iza e com a minha mãe se repete com muitas mulheres brasileiras, que também recebem, a partir de agora, todo nosso apoio e todo o nosso carinho”, encerrou.