“Chihiro”, de Billie Eilish, ganha versão “abrasileirada” na voz de Duda Beat

Atual hit da cantora norte-americana Billie Eilish, “Chihiro”, acaba de ganhar uma versão “abrasileirada” na voz da brasileira Duda Beat e com produção do DJ Mulú. Segundo o profissional, o novo remix ganhou aprovação da própria artista dona da canção.

A música foi publicada em todas as plataformas digitais na noite desta segunda-feira (15). “É com imensa alegria que hoje venho agradecer à equipe de Billie Eilish e sua gravadora por um gesto extraordinário e pioneiro na indústria da música. Reconhecendo a importância das redes sociais, eles não só permitiram como oficializaram e abraçaram uma versão abrasileirada de um lançamento recente da artista”, escreveu Mulú em seu perfil no Instagram.

O produtor já havia viralizado com um MTG (forma abreviada de “montagem”) da canção, mas sem a voz de Duda. Em entrevista à CNN, Mulú explicou mais sobre o que o termo musical quer dizer.

“Era como os DJs de funk carioca chamavam o estilo de funk mais ‘ampleado’; eles pegavam um pedaço de qualquer música e ficavam repetindo, apertando um botão na mesa de som por cima de uma batida, principalmente a batida ‘voltmix’”, contou.

Segundo ele, essa ainda é “apenas a primeira de muitas novidades que estão por vir”.

Ouça ao novo MGT de “Chihiro”