Conheça as 10 finalistas da Rainha do Rodeio da Expoacre 2024 etapa Rio Branco; FOTOS

A pré-seletiva da 24ª edição do concurso Rainha do Rodeio da Expoacre aconteceu no sábado, 27 de julho, no auditório do Senac em Rio Branco. O evento, organizado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo e pela Associação dos Colunistas Sociais do Estado do Acre (Acos), reuniu várias participantes, das quais apenas dez foram classificadas e divulgadas oficialmente pela organização nesta segunda-feira (29).

Além das candidatas de Rio Branco, serão divulgadas em breve as representantes dos demais municípios, que estão automaticamente classificadas para a grande final. O concurso, uma tradição no estado, celebra a cultura local e valoriza a beleza das participantes, prometendo uma final repleta de talento e elegância.

Veja as 10 finalistas: