Guilheny Abramoski é a nova Miss Grand Acre 2025 e promete lutar com garra por coroa nacional

O Acre já tem sua representante oficial para o Miss Grand Brasil 2025. A modelo e influenciadora Guilheny Abramoski, de 23 anos, foi aclamada nesta sexta-feira (24) como a nova Miss Grand Acre 2025, em um evento que reuniu a imprensa, ex-misses e convidados especiais na capital Rio Branco. Formada em Gestão de Recursos Humanos, com 1,70m de altura e presença marcante nas redes sociais, Guilheny promete representar o estado com determinação.

A nova miss passou por uma seletiva exigente com a presença do coordenador nacional da franquia, competindo com outras três candidatas. Segundo ela, o processo foi intenso e exigiu dedicação tanto física quanto emocional.

“O processo foi muito bem elaborado, porque eu me preparei bastante. Fiz dieta, pratiquei musculação, cuidei do meu físico e do meu emocional para estar hoje aqui. Passei por uma seletiva com o coordenador nacional e então fui escolhida para representar o meu Acre”, contou Guilheny durante a cerimônia.

Apesar de já estar no centro dos holofotes, a nova miss mantém o foco no que vem pela frente: o concurso nacional. O Miss Grand Brasil 2025 será realizado no próximo dia 5 de julho, e Guilheny já começa sua jornada de preparação com metas bem definidas.

“Meu próximo passo é me preparar mais ainda para o concurso nacional que está bem aí. Eu prometo que vou lutar com honra e garra para trazer essa coroa para o nosso estado”, declarou.

Guilheny Abramoski também já foi assunto na mídia por um suposto affair com o governador Gladson Cameli, o que aumentou ainda mais a curiosidade e os olhares em torno da nova miss. Agora, porém, os holofotes estão voltados para sua atuação nas passarelas e sua missão de levar o nome do Acre ao pódio nacional.

Com carisma, postura e discurso afiado, Guilheny entra para a história como mais um nome forte na trajetória do Miss Grand Acre, que segue revelando talentos e elevando o nível da beleza acreana em todo o país.

