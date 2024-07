Convenção de Jarude reúne mais de 1,5 mil pessoas em Rio Branco, diz organização; VÍDEO

A convenção do partido NOVO que oficializou a chapa do deputado Emerson Jarude como pré-candidato a prefeito de Rio Branco, reuniu mais de 1500 pessoas nesta terça-feira (30), no Gran Reserva. O quantitativo foi informado ao ContilNet pela organização do evento.

No evento, Jarude anunciou o nome do capitão da Polícia Militar, Isaias Pedro, como candidato a vice-prefeito na chapa puro-sangue do NOVO.

Além disso, a convenção também oficializou a chapa de 21 candidatos a vereadores em Rio Branco pelo partido.

Veja: