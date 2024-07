“Rio Branco terá dois prefeitos”, diz Jarude ao anunciar capitão da PM como candidato a vice

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo NOVO, o deputado estadual Emerson Jarude, anunciou oficialmente o seu candidato a vice-prefeito na chapa puro-sangue do partido, nesta terça-feira (30). O escolhido é o capitão da Polícia Militar, Isaias Pedro, com mais de 30 anos de serviço na corporação.

SAIBA MAIS: Jarude anuncia capitão Isaías, da PMAC, como seu vice em chapa “puro-sangue”

Em coletiva, Jarude declarou que Isaias é um nome pronto para ajudar na gestão da capital. Ele ainda destacou a parceria que os dois terão caso sejam eleitos.

“Ele tem um grande legado a frente da Polícia Militar. O capitão reúne as qualidades para nos ajudar a administrar a nossa cidade. Tem competência, honestidade. Rio Branco terá dois prefeitos”, disse.

O capitão declarou, também em coletiva, que essa é a primeira vez que concorre a um pleito eleitoral em toda a carreira militar.

“É a primeira vez que concorro a um cargo político, e faço isso com a firme convicção de que podemos transformar a nossa cidade para melhor. Ao longo da minha carreira, aprendi que a lealdade, a dedicação e o comprometimento são valores essenciais para qualquer missão. Foram esses valores que me guiaram em cada desafio, que me mantiveram firme em momentos difíceis e que hoje me trazem a esta nova jornada”, disse.