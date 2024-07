Duda Reis anuncia gravidez: “Coração transbordando de alegria”

Duda Reis usou as redes sociais, nesta terça-feira (2/7), para anunciar que está grávida. A atriz, de 23 anos, contou que está esperando o primeiro bebê do relacionamento com o empresário e cabeleireiro Du Nunes, com quem se casou em novembro de 2023.

No Instagram, Duda publicou um vídeo mostrando a reação ao fazer o teste e dar positivo.

“É oficial: ESTOU GRÁVIDA ❤️🤰👶. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria”, escreveu ela.

Duda Reis continuou: “Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!”, completou.

Por fim, a atriz falou sobre a emoção de ver o teste dando positivo. “A emoção de ver o positivo no teste de gravidez é indescritível! Que essa nova fase seja muito abençoada”, encerrou.

Assista ao vídeo de Duda Reis: