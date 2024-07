Em sua sexta Olimpíada, Marta revela alívio com convocação e projeta papel na Copa 2027

– Se for comigo melhor ainda (risos). Que seja esse ano porque depois desse ano vai ser difícil Martinha na seleção. É engraçado porque o pessoal começa a falar “mas tem Copa do Mundo em 2027, você tem que jogar”. Aí eu fico empolgada no momento e falo “quem sabe?”. Mas depois eu tenho consciência. Em 2027 eu vou estar com 41 e só a Formiguinha conseguiu isso. Eu digo que para servir a seleção eu vou estar sempre disposta. Dificilmente vou estar disposta para servir à seleção jogando uma Copa do Mundo, mas vou estar. Se quiser que eu esteja junto para treinar com as meninas, para dar uma palavra, para estar junto com elas e dar uma chacoalhada, eu vou estar porque seleção é sempre uma honra você estar participando e conectado de alguma maneira. É nesse sentido que eu quero dizer. Copa do Mundo eu vou jogar de alguma maneira, mas eu acredito muito que a gente tem meninas com potencial muito alto e dando continuidade a esse trabalho principalmente fora de campo. Hoje em dia a gente sabe que é muito fácil de você se perder com relação ao foco no trabalho. É muita coisa falada na mídia. E se você for uma pessoa muito fácil de ser influenciada isso pode atrapalhar no teu rendimento. Então quero que essas meninas estejam sempre dispostas a aprender cada vez mais e seguir em frente porque têm tudo para representar muito bem nosso país.