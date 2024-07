Ex-bombeiro da Eliana vende escova de dente usada por R$ 2 mil para fã

Yuri Bonotto, conhecido por sua participação no programa da Eliana no SBT e também por seu trabalho em plataformas de conteúdo adulto, recentemente chamou atenção ao vender uma escova de dentes usada por U$ 400 através de seu perfil no OnlyFans. O ex-bombeiro relatou que o comprador internacional pediu explicitamente para que não lavasse o objeto antes de enviar, algo que ele nunca havia feito antes.

“Ele pediu que não lavasse a escova. Já até enviei. Foi a primeira vez que vendi uma escova. O mais comum é pedir cueca, meia. Esses pedidos mais normais nem são só eu que recebo”, revelou Yuri, destacando a variedade de solicitações que recebe de seus seguidores.

Apesar de estar aberto a certos fetiches, Yuri enfatizou que há limites para o que está disposto a fazer: “Nada muito nojento ou escatológico. Também não envio peças pessoalmente, apenas pelo Correio”, esclareceu o modelo.

Após sua saída do programa da Eliana, Yuri mostrou bom humor ao lidar com as incertezas sobre seu futuro profissional, divulgando vídeos em que experimenta diferentes trabalhos, como vendedor de água no trânsito, entregador de iFood, flanelinha e catador de latinhas. Essas iniciativas refletem a realidade econômica desafiadora que muitos brasileiros enfrentam.