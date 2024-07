Expulso de A Grande Conquista, Fellipe Villas é preso

Nesta sexta-feira (12/7), Fellipe Villas foi expulso de A Grande Conquista após infringir normas militares. Até então, a emissora justificou que a desclassificação da produção original da Record TV aconteceu para que o rapaz prestasse esclarecimentos, embora não tenha descumprido nenhuma regra do programa.

No entanto, a coluna Fábia Oliveira descobriu, em primeira mão, que havia um mandado de prisão expedito pelo Tribunal Militar do Espírito Santo, que foi cumprido pela Polícia Militar de São Paulo. No momento, Villas está preso.

Villas não tinha sido liberado pela Polícia Militar do Espírito Santo para participar do realitu. Após um processo interno, o rapaz precisou deixar a competição e foi encaminhado para a Polícia Militar para os devidos esclarecimentos.

Os nove conquisteiros que seguem no jogo receberam a notícia na tarde desta sexta-feira (12/7) e ficaram em choque com a eliminação. Eles suspeitavam que o colega tinha sido chamado pela produção para receber atendimento médico porque estava sangrando.

No painel, a equipe da atração deixou uma mensagem sobre a eliminação e pediu que arrumassem as malas do rapaz.

“Atenção conquisteiros! O participante Fellipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do Batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet”.