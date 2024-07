Gladson assina decreto que cria Secretaria de Esporte e Lazer, comandada por Ney Amorim

O governador do Acre, Gladson Cameli, assinou na tarde desta quinta-feira (25), o decreto que institui a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL). A nova secretaria deixa de ser vinculada à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Ney Amorim, que já comandava o setor esportivo dentro da SEE, agora será nomeado como secretário pelo governador. “O governador já havia manifestado seu desejo de criar uma secretaria de Estado exclusiva para o esporte. A gratidão é imensa, e a responsabilidade aumenta”, disse Amorim.

“A criação da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer é um marco no nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte no Acre. Queremos oferecer mais apoio e infraestrutura para nossos atletas e promover o esporte em todas as suas modalidades. Juntos, faremos do Acre um exemplo de gestão e talento esportivo”, disse Gladson à Agência de Notícias do Acre.

A nova secretaria também terá a responsabilidade de coordenar ações com outros órgõs e entidades governamentais e não governamentais para garantir a efetividade das políticas esportivas.

O decreto que estabelece a SEEL detalha as atribuições da pasta, incluindo o planejamento, implementação e supervisão de políticas públicas e planos na área do esporte e lazer.

Com informações da Agência de Notícias do Acre