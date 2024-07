Idoso de 82 anos é preso suspeito de estuprar neta por 10 anos em SP

Um idoso de 82 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (3) suspeito de ter estuprado duas netas menores de idade na cidade de Cerquilho, no interior de São Paulo.

Ele também é acusado pelo mesmo crime cometido contra uma criança de 4 anos, da mesma família, mas que não teve o grau de parentesco divulgado.

Uma das vítimas, atualmente com 16 anos, disse à Polícia Civil de São Paulo que era estuprada pelo avô, que não teve o nome divulgado, desde quando tinha 6 anos de idade.

O delegado Emerson Jesus Martins, titular da Delegacia de Polícia de Cerquilho, afirmou ao jornal Folha de S.Paulo, que, no caso da adolescente de 16 anos, o crime ocorria à noite, quando ele eventualmente cuidava da menina para a mãe trabalhar.

Ainda de acordo com o policial, as outras menores também teriam sido atacadas no mesmo local.

O jornal apurou que existem quatro boletins de ocorrência registrados contra o idoso, três por estupro de vulnerável e um por coação, em virtude das ameaças que ele teria feito à família caso fosse denunciado, motivo pelo qual acabou preso nesta quarta.

“Ele disse que tinha uma arma e que iria matar todo mundo caso falassem com a polícia. Mantinha o silêncio das vítimas sob ameaça”, afirma Martins. O delegado, porém, disse não ter encontrado nenhuma arma na casa do suspeito.

Martins disse que a família de uma das supostas vítimas denunciou o caso à polícia depois que a menina contou o que estaria acontecendo. “Isso encorajou as demais denúncias”, afirmou.

De acordo com o delegado, o idoso confessou ter estuprado apenas a menina mais velha, mas admitiu ter dado dinheiro à neta.

O suspeito foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Sorocaba.