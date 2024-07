Inmet emite novo alerta sobre chegada de friagem com ‘declínio’ que traz risco à saúde

O pesquisador Davi Friale anunciou nas redes sociais, na última quinta-feira (11), e uma nova e forte onda de frio está prestes a chegar ao Acre, nesta sexta-feira (12). Com isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para declínio de temperatura.

Segundo o alerta, que vale para quase todo o estado do Acre, o grau de severidade é de perigo pontencial e apresenta leve risco à saúde. O declínio deve ser de 3ºC e 5ºC.

O aviso é válido desde às 11h desta sexta-feira (12) até às 09h de domingo (14). Os municípios afetados são Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Friagem no Acre

“Após Rio Branco haver registrado, nos três últimos dias (terça-feira, quarta-feira e quinta-feira), respectivamente, temperaturas de 14,4ºC, 14,1ºC e 14,7°C, o frio volta com força neste fim de semana, com a chegada de mais uma forte onda de frio polar, logo nas primeiras horas desta sexta-feira, dia 12 de julho”, escreveu o mago.

As noites serão geladas por vários dias. O frio forte também deve atingir o Vale do Juruá.

“Temperaturas, ao amanhecer, vão oscilar entre 10 e 13ºC, em Rio Branco e em todo o vale do rio Acre. Noites frias e dias ensolarados e secos vão permanecer, pelo menos, até a próxima quinta-feira, dia 18”, acrescentou.

“Assim, este fim de semana será com tempo frio e ventos intensos, caracterizando mais uma friagem – a sexta deste ano -, com temperaturas mínimas, entre sábado e terça-feira, variando entre 9 e 12ºC, em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do vale do rio Acre. Em Cruzeiro do Sul e em todo o vale do Juruá, as mínimas, a partir de domingo, estarão oscilando entre 14 e 17ºC”, finalizou.

O pesquisador alerta também para a baixa umidade do ar, “que poderá ficar entre 20 e 30%, nas tardes da próxima semana, caracterizando estado de atenção para a saúde humana”.