Longo se reúne representantes do setor produtivo e apresenta leis aprovadas que beneficiam o segmento

Mesmo em recesso parlamentar, o deputado e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, se reuniu nesta terça-feira (16) com representantes do setor produtivo do Estado, durante o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, na sede da Federação das Indústrias do Acre (Fieac). O evento também contou com a participação do deputado Eduardo Ribeiro.

Na ocasião, os deputados apresentaram os resultados da Comissão Especial instalada na Aleac – da qual Longo foi presidente, e Eduardo o relator – que tratou da compensação ambiental e regularização fundiária.

Longo disse que o encontro foi de suma importância e destacou o trabalho realizado na comissão, que culminou na aprovação de quatro leis que beneficiam produtores rurais e empresários urbanos.

“Tivemos a oportunidade de apresentar aqui os resultados dessa comissão tão importante para os representantes desse segmento. Trouxemos os quatro projetos aprovados e continuamos fortalecendo a luta por um Acre muito mais desenvolvido”, destacou.

“Essas leis simplificam o licenciamento ambiental – inclusive possibilitando que em algumas hipóteses seja feito pela internet, além de facilitar o desembargo de áreas autuadas pelos órgãos ambientais e a regularização fundiária para que os produtores rurais possam ser titulados nas terras em que produzem”, acrescentou.

O deputado afirmou que as medidas aguardam apenas a sanção por parte do governador Gladson Cameli.

Também participaram do evento o presidente da Fieac, José Adriano, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, Assuero Veronez.