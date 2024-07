“Maracatu: aproximando baques” promove segunda edição de oficinas em Rio Branco; confira

Em busca de fortalecer a cultura popular em Rio Branco (AC), o projeto “Maracatu: aproximando baques” chega a segunda edição com oficinas de conhecimentos práticos dos instrumentos desse ritmo afro-brasileiro, entre os dias 12 e 20 de julho.

Rumenig Dantas e Lany Moura, integrantes do grupo de Maracatu Nação Porto Rico, ministram os nove dias de oficinas. Ambos integram uma das mais antigas nações de maracatu em Pernambuco, reconhecidamente, o berço da tradição cultural que se espalhou pelo Brasil e pelo mundo.

Para marcar o início das atividades do projeto, os oficineiros palestram sobre Tradição e Ancestralidade Nagô nesta sexta-feira, 12, às 19h, na Usina de Arte João Donato. Detalhes da programação podem ser acessados pelo perfil do grupo Maracatu Pé Rachado no Instagram (@maracatuac).

O projeto aprovado via edital do Fundo Municipal de Cultura N° 12/2023, na Área de Patrimônio Cultural tem foco no Maracatu de baque virado, o que pode ser entendido como um dos ritmos dessa cultura atualmente trabalhado em Rio Branco pelo Grupo Maracatu Pé Rachado.

No ciclo de oficinas, o público de participantes receberá formação sobre os baques e/ou ritmos, técnicas musicais e as práticas utilizadas pelo grupo Nação Porto Rico – PE. A programação também prevê roda de conversa sobre “Tradição e Religiosidade da nação Nagô”.

Com encerramento previsto para o sábado, 20 de julho, a organização prepara um cortejo pelas ruas do Centro da capital, a partir das 17 horas. A culminância, como foi identificado esse momento final, apresentará aos moradores da cidade esse ritmo oriundo do nordeste que também faz parte da formação cultural da sociedade acreana.

Conheça horários das programações:

12/07 (sexta) – 18h às 22h (Roda de conversa)

13/07 (sábado) – 15h às 19h

14/07 (domingo) – 15h às 19h

15/07 (segunda) – 18h às 22h

16/07 (terça) – 18h às 22h

17/07 (quarta) – 18h às 22h

18/07 (quinta) – 18h às 22h

19/07 (sexta) – 18h às 22h

20/07 (sábado) – Cortejo as 17h