Museu em realidade virtual com fósseis pré-históricos 3D é inaugurado na Ufac; confira

O Laboratório de Pesquisas Paleontológicas da Universidade Federal do Acre (Ufac) inaugurou o Museu Virtual de Paleontologia nesta quarta (17). O projeto tem fósseis do acervo do local em modelos 3D e pode ser acessado de qualquer lugar com internet. Com um tour virtual com espaço interativo e o usuário pode circular entre os objetos, aprender conceitos básicos sobre a paleontologia regional.

“A experiência é realmente uma realidade virtual, similar a jogos, onde o usuário escolhe por onde anda e pode interagir com outros usuários no ambiente virtual que também estejam online”, declara Carlos d’Apolito, professor de biologia do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza e curador do acervo de fósseis, ao Ac24horas.

O trabalho de digitalização dos fósseis está sendo executado por Letícia Lins, graduada em Tecnologia de Sistemas pelo Instituto Federal do Acre (Ifac), e coordenado pelo professor. A experiência mais completa é alcançada com o uso de óculos de Realidade Virtual, afirmam.

Ele oferece acesso fácil a uma série de fósseis digitalizados com fotogrametria, criando um banco de dados de modelos 3D disponíveis no site.O tour virtual será uma opção acessível ao público, já que as instalações físicas do museu estarão fechadas para reforma a partir de 22 de julho.

Paleontologia da Ufac

A Paleontologia da UFAC, que faz parte do Currículo de Referência Único do Acre (CRUA), recebe visitas de escolas regularmente e é uma atração turística em Rio Branco. Escolas distantes ou com dificuldades de transporte também poderão fazer o tour virtual.

“Ainda é um passo modesto, mas contribui muito para que as pessoas conheçam a riqueza do nosso acervo e para despertar o interesse pela ciência”, destaca o professor”, destaca o professor.

O Museu Virtual pode ser acessado pelo link: https://abre.ai/lppvirtual

Os modelos 3D podem ser acessados no site https://sketchfab.com/labpaleonto.ufac