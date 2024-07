Presidente da Aleac recebe comenda do Ministério Público pelos serviços prestados ao povo acreano

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, foi homenageado nesta quarta-feira (17) com o Gran Colar da Ordem do Mérito do Ministério Público do Acre (MP/AC), comenda concedida a personalidades que contribuíram com o MP.

Gonzaga recebeu a honraria das mãos do procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro. Gonzaga recebeu a homenagem pelos relevantes serviços prestados ao povo acreano à frente da presidência da Aleac.

Além do parlamentar, também receberam as honrarias o governador Gladson Cameli, senador Sérgio Petecão, deputado federal Eduardo Veloso, e os deputados estaduais Chico Viga e Eduardo Ribeiro.

Gonzaga agradeceu ao Ministério Público pelo reconhecimento do trabalho prestado à sociedade acreana e que todos os deputados acreanos estão representados com esta homenagem.

“Quero agradecer ao procurador Danilo Lovisaro e quero dizer que estendo essa comenda a todos os deputados estaduais porque sem eles eu nem aqui estaria. Essa honraria só aumenta nosso compromisso em continuar trabalhando pelo desenvolvimento do nosso estado com harmonia entre os poderes e ajudando o nosso governador Gladson Cameli e o Ministério Público”, disse Gonzaga.