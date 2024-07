RuPaul’s Drag Race anuncia edição global com brasileira; veja lista completa

Cada uma das participantes já esteve em uma temporada anterior de Drag Race no seu país. Miranda Lebrão é carioca e esteve na primeira temporada de Drag Race Brasil, ficando entre as quatro finalistas da competição.

Na publicação do Instagram que anuncia sua presença no elenco da versão global do programa, famosos como Gil do Vigor e Pabllo Vittar fizeram comentários comemorando com a artista.

RuPaul’s Drag Race Global All Stars estreará no dia 20 de setembro no streaming Paramount+ e será apresentado por RuPaul, também produtor da franquia. No painel de jurados estarão Michelle Visage, Jamal Sims e convidados que estiveram em outras edições internacionais.