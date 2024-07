Seca extrema: vídeo revela impacto devastador do rio Jurupari no interior do Acre; assista

O Rio Jurupari, situado entre as cidades de Feijó e Manoel Urbano, no interior do Acre, enfrenta uma seca extrema que tem causado sérios impactos na vida dos ribeirinhos e moradores locais. Em vídeo recente,é possível ver a situação crítica, mostrando o rio praticamente seco e revelando as dificuldades enfrentadas pela comunidade devido às mudanças bruscas de temperatura.

De acordo com o material, a seca severa transformou o leito do rio em uma extensão de areia e pedras, uma situação que tem comprometido a principal fonte de água e sustento da região. A ausência de água tem causado escassez de recursos essenciais e dificultado o transporte e a pesca, atividades vitais para a subsistência dos moradores.

Além dos desafios relacionados à falta de água, as mudanças abruptas de temperatura têm exacerbado a situação, criando um ambiente ainda mais hostil para as comunidades ribeirinhas. Os moradores relatam dificuldades crescentes para manter suas atividades diárias e garantir suas necessidades básicas.

O vídeo, que captura imagens impressionantes do rio seco e da realidade local, serve como um alerta sobre os impactos significativos das condições climáticas extremas na região. A situação demanda atenção urgente das autoridades e ações eficazes para mitigar os efeitos da seca e oferecer suporte às populações afetadas.

Veja o vídeo:

Com informações do Feijó Notícias