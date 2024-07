‘Vozes do Seringal’: peça do coletivo Taboqueiro encanta com histórias dos seringais; veja fotos

A peça “Vozes do Seringal”, do Coletivo Taboqueiro, fez sua primeira apresentação desta temporada na última sexta-feira (26) no Lar dos Vicentinos, marcando o início de uma jornada que promete tocar o coração do público. A estreia oficial da peça foi realizada no laboratório 3 do curso de Teatro na Universidade Federal do Acre (Ufac), em 2022.

A apresentação, que tem o apoio da Lei Paulo Gustavo e diversos parceiros, é uma celebração das histórias e das vidas daqueles que construíram o estado do Acre a partir dos seringais.

Com uma duração de 50 minutos, a apresentação oferece uma perspectiva única sobre a vida nos seringais, narrando experiências vividas por homens e mulheres que, com garra e determinação, moldaram a história da região.

A peça traz à tona as memórias de avós, pais, mães, tios e tias que passaram grande parte de suas vidas nos seringais, proporcionando uma visão autêntica e sensível da realidade dessa época.

A narrativa mescla drama e humor de forma a capturar a essência da vida cotidiana desses indivíduos resilientes. Com situações e diálogos hilariantes, a peça garante momentos de riso e reflexão, permitindo ao público uma imersão profunda na realidade retratada.

As próximas apresentações de “Vozes do Seringal” estão agendadas para os dias 06, 07, 09 e 10 de agosto de 2024, às 20h, na Usina de Artes João Donato. Este espaço, conhecido por sua contribuição à cultura e às artes, será o palco ideal para dar continuidade à celebração dessas histórias tão significativas.

O projeto conta com o financiamento da Lei Paulo Gustavo e apoio do Governo Federal, Governo do Estado do Acre, Fundação de Cultura e Comunicação do Acre (FEM), Usina de Artes João Donato, Lar dos Vicentinos, Universidade Federal do Acre (UFAC) e o curso de teatro da UFAC.

Com uma proposta inovadora e uma abordagem sensível, a peça é uma oportunidade imperdível para se conectar com a rica herança cultural e histórica dos seringais, através da visão criativa e emocionante do Coletivo Taboqueiro.