Acidente doméstico, plásticas e quase afogamento: O que acontece com Zac Efron

No último deles, na semana passada, o ator foi encaminhado a um hospital na Espanha após um pequeno incidente enquanto nadava na villa em que estava hospedado em Ibiza. Segundo relatos, ao mergulhar no fundo da piscina, o ator teria acumulado uma quantidade grande de água em seus pulmões e mostrado sinais que preocuparam as pessoas presentes no local.

A situação ocorreu 11 anos depois um acidente doméstico que marcou a vida de Zac. Correndo de meias em sua cozinha, o ator acabou escorregando no chão molhado e batendo o rosto em uma superfície de granito, sofrendo uma fratura exposta do queixo.

Posteriormente, o ator deu entrevista à revista Entertainment Tonight revelando que quase perdeu a vida no acidente. Em razão de suas várias transformações visuais nos últimos anos, muitos fãs especularam sobre a realização de procedimentos de plástica e harmonização facial, mas Zac negou todas. O ator sempre manteve que os procedimentos no rosto sempre foram em decorrência do acidente.

Em 2023, o ator participou de um programa de entrevistas matinal usando óculos escuros para promover o filme “Garra de ferro”, o que rendeu inúmeros comentários on-line sobre um eventual procedimento no rosto no período. Na ocasião, ele voltou a negar, afirmando que os óculos foram por causa de uma inflamação no olho.

Após o sucesso meteórico com “HSM” e um namoro midiático com a colega Vanessa Hudgens, Zac passou por um período de excessos que o levou a uma clínica de reabilitação. Com o tempo, o ator foi deixando o lado festeiro de lado para investir no exercício físico e na meditação.

Com o tempo, a busca por uma noção estética de corpo inatingível, reproduzida no filme “Baywatch”, começou a prejudicar a saúde mental e física do ator que, em 2017, revelou sofrer de depressão.

— Não era uma imagem realista — disse no programa de Ellen DeGeneres —, não quero que ninguém pense que essa é a imagem mais saudável que alguém pode projetar. Não é glamoroso. Conformem-se em serem felizes com o tamanho de vocês.