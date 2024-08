Após discussão em família, homem esfaqueia cunhada e cai em cima da faca ao tentar fugir

Clarice Dias Veras, 24 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de faca no abdômen, no início da tarde desta terça-feira (13), dentro de uma residência no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. Na mesma ação, o acusado de tentativa de homicídio, Marcelo Ferreira Lima da Silva, 46 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo informações de testemunhas, a irmã de Clarice é casada com o acusado Marcelo e, em um momento de discussão por questão de pensão alimentícia, Marcelo estava agredindo a irmã de Clarice, que ligou para Clarice dizendo que estava sendo agredida pelo ex-companheiro.

Rapidamente, Clarice e o marido dela foram até a residência do casal para tentar separar a briga entre a irmã e o cunhado e parar as agressões. Ao chegarem à casa de Marcelo, o filho dele mostrou um vídeo em que a mãe estava sendo agredida por Marcelo.

Ao entrar na residência, Marcelo, de posse de uma faca, desferiu um golpe no abdômen de Clarice, que estava tentando ligar para a polícia. Para não ser morta, a mulher teve que correr. Já o marido de Clarice entrou na casa e deu socos no rosto de Marcelo, que fugiu do local, pulando o muro para passar para os imóveis do lado, mas acabou caindo em cima da faca que usou na tentativa de homicídio, cortando vários dedos da mão esquerda. Mesmo ferido, Marcelo conseguiu se esconder dentro de uma casa nas proximidades da confusão.

No desespero, o marido de Clarice usou um carro modelo Golf de cor prata e levou a esposa até o Pronto-Socorro de Rio Branco para receber atendimento médico. Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas a vítima já havia chegado ao PS. Após os atendimentos médicos, Clarice foi liberada e levada com a irmã para fazer um boletim de ocorrência contra Marcelo.

A Polícia Militar agiu rápido e fez um cerco no perímetro onde Marcelo supostamente estaria, e o acusado foi encontrado dentro de uma residência e recebeu voz de prisão. O homem foi levado até o Pronto-Socorro para receber atendimento médico também. Depois de receber atendimento, Marcelo vai ser conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O caso será inicialmente investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).