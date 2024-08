Bocalom fala da morte do filho e da esposa e mostra encontro com Bolsonaro em 1ª propaganda na TV

No primeiro programa da propaganda eleitoral gratuito, iniciada nesta sexta-feira (30), na TV e no Rádio, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que disputa a reeleição pelo PL, chorou ao lembrar da morte do filho, de apenas 12 anos, vítima de leucemia, em 1994. Bocalom já era prefeito de Acrelândia na época. Ele também se emocionou ao falar da esposa Beth Bocalom, falecida em 2020.

O prefeito iniciou o programa falando sobre a infância difícil que teve ao lado da mãe. Ambos eram bóia-frias em uma plantação de café no Paraná.

Ele também comentou sobre a relação com a nova namorada e anunciou que um casamento deverá ser sacramentado em breve. “Deus levou uma rainha e me deu agora uma princesa”.

Bocalom ainda apresentou imagens da convenção partidária, ao lado do governador Gladson Cameli. Ele finalizou o programa mostrando os investimentos feitos em quatro anos pela gestão dele: “Mais de R$ 1 bilhão”.

Ao final, ele ainda compartilhou um encontro que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

ASSISTA: