Caminhada, bandeiraço e reuniões: veja 1ª agenda de campanha dos candidatos a prefeito de Rio Branco

O início oficial da campanha eleitoral de 2024 é nesta sexta-feira, 16 de agosto. A partir desta data, segundo a Justiça Eleitoral, os candidatos a prefeito e vereador já podem ‘pedir votos’ nos municípios. Em Rio Branco, os quatro candidatos já divulgaram suas primeiras agendas da campanha.

Confira as agendas:

Tião Bocalom

O prefeito Tião Bocalom (PL), candidato a reeleição, realiza um ato chamado de “Rumo à Vitória”. O evento será uma caminhada partindo do Posto de Gasolina da Sobral, a partir das 15h.

Marcus Alexandre

Já Marcus Alexandre, do MDB, tomará café às 7h no Mercado Municipal do bairro 15, no Segundo Distrito de Rio Branco. Após isso, às 17h, o ex-prefeito realiza um encontro com moradores na Praça do São Francisco.

Jenilson Leite

O candidato do PSB, Jenilson Leite fará uma bandeiraço a partir das 17h no sinal da Agroboi, na Avenida Ceará.

Emerson Jarude

Emerson Jarude, do NOVO, realiza o ‘Adesivaço do NOVO’, a partir das 7h30, no Comitê Vila Ivonete. Além do adesivaço, ao logo do dia Jarude participa de reuniões com lideranças na parte alta da cidade e a noite se reúne com apoiadores no Segundo Distrito.