Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Rio Branco nesta terça-feira

Os candidatos à Prefeitura de Rio Branco têm agendas repletas de atividades que refletem suas estratégias e prioridades de campanha.

A seguir, apresentamos as agendas de Tião Bocalom, Marcus Alexandre, Jenilson Leite e Emerson Jarude para esta terça-feira (27).

Tião Bocalom (PL)

O atual prefeito e candidato à reeleição Tião Bocalom inicia sua agenda com uma reunião com colaboradores da empresa Barriga Verde e a candidata a vereadora Degmar Kinpara, às 07:00, na Estrada Dias Martins, Jardim Primavera.

Em seguida, Bocalom participará de um encontro com pastores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Pr. Luiz Gonzaga, às 10:00, no Polo Agroindustrial de Agricultura Familiar.

Às 15:30, o candidato fará uma visita à região de comércio do São Francisco, acompanhado de apoiadores e do Exército 22.

A agenda do dia será encerrada com um bandeiraço do candidato a vereador Joabe Lira, às 17:00, na Praça da Semsur, no Palheiral.

Marcus Alexandre (MDB)

O candidato Marcus Alexandre tem uma agenda cheia na terça-feira. Ele começará o dia com a inauguração da Casa 15 no Bairro Nova Esperança, às 08:00, na Avenida Sete de Setembro. E

Em seguida, às 09:00, inaugura a Casa 15 no Bairro Esperança, na Rua do Brilho.

Às 10:00, ele estará na inauguração da Casa 15 no Habitar Brasil, na Rua São Mateus.

Entre 11:00 e 16:30, Marcus Alexandre estará gravando programas eleitorais.

Às 19:00, ele participará de uma reunião com moradores do Loteamento Novo Horizonte e Santa Mônica, com o candidato a vereador Heitor Júnior.

Jenilson Leite (PSB)

O candidato Jenilson Leite tem a seguinte agenda para a terça-feira, 27 de agosto.

Ele começará o dia com um café no Mercado Velho às 07:00. Às 08:30, realizará reuniões internas com lideranças.

Às 14:00, Leite se reunirá com a Executiva Estadual e Municipal do PSB.

Às 16:00, o candidato fará uma visita ao comércio da Estação Experimental.

Emerson Jarude (NOVO)

O candidato Emerson Jarude iniciará sua agenda com uma visita à Fábrica de Carrocerias Ferreti às 07:00.

Em seguida, realizará panfletagem no semáforo às 07:30 e novamente às 12:00.

Às 10:00, ele participará de uma sessão na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC).

Às 17:00, Jarude se reunirá com pais e professores.

Às 18:30, terá uma reunião com militares e, às 19:30, concluirá o dia com uma reunião com lideranças e o candidato Maurício NG.