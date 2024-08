Friale diz que frio que chegou nesta sexta será duradouro; ventos podem passar de 40km/h

Mais uma onda de frio polar chegou ao Acre nesta sexta-feira (9), derrubando as temperaturas. O meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui, divulgou que os ventos serão intensos e as noites ficarão frias neste fim de semana, até a próxima quinta-feira.

De acordo com Friale, a onda de frio polar será duradoura e pode deixar a sensação térmica de 9°C ao amanhecer, para quem estiver exposto aos ventos durante esse período. As temperaturas vão oscilar entre 10°C e 13°C.

Segundo a previsão do meteorologista, em Rio Branco, os ventos fortes, que já iniciaram nesta sexta-feira, podem ultrapassar de 40km/h.

“A temperatura cai brusca e acentuadamente, deixando as noites “geladas” neste fim de semana. Mesmo durante o dia, a maior temperatura, durante a tarde, deverá ficar abaixo de 24ºC, na sexta-feira e no sábado. Ao amanhecer dos dias seguintes, as mínimas deverão oscilar entre 10 e 13ºC, na capital e em todo o vale do rio Acre. No entanto, devido aos fortes ventos, a sensação térmica deverá ficar abaixo de 9ºC para quem estiver exposto a tais ventos”, disse Friale.

No Vale do Juruá, as mínimas deverão variar entre 15°C e 18°C.