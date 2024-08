Homem aplicava golpes com a venda de “minicarros” pelo Instagram

A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos do Distrito Federal identificou o homem que aplicou diversos golpes pela internet com a venda de “minicarros”. De acordo com as investigações, o morador de São Paulo, de 31 anos, chegava a obter mais de R$ 10 mil por cada mini-veículo “vendido”.

Ele foi identificado por meio da Operação “Speed Racer”, que contou com apoio da Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, pelo Instagram, o golpista anunciava a venda de réplicas de veículos em tamanho reduzido, conhecidos como minimotores elétricos a combustão.

Como os valores eram considerados abaixo de mercado, as vítimas eram facilmente atraídas ao perfil do golpista.

Para ter maior credibilidade, segundo as investigações, o criminoso entrava em contato com as vítimas e encaminhava vídeos forjados com cenas do suposto processo de produção dos veículos que seriam entregues.

Veja:

Após ser identificado, o autor foi conduzido à Divisão de Investigações de São Paulo, onde confessou que vinha simulando vendas de miniveículos.

Foram apreendidos aparelhos celulares e computadores do indiciado. Até o momento, há vítimas do golpes em São Paulo e no Distrito Federal.

O autor responderá pelo crime de estelionato com fraude eletrônica, cuja pena máxima pode chegar até 8 anos.