Indígena de alta periculosidade é ferido com tiro de escopeta em aldeia e escoltado até o PS de Rio Branco

O indígena e membro da facção criminosa Bonde dos 13, Edilson Olavo Jaminawa, 24 anos, foi ferido com um tiro de escopeta na tarde da última quinta-feira (15), na Aldeia do Edilberto, no município de Assis Brasil, no interior do Acre. Ele foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco na noite desta sexta-feira (16).

Segundo informações da polícia, Edilson estava caminhando pela aldeia quando dois homens em uma motocicleta o abordaram. O passageiro, armado com uma escopeta, efetuou um disparo. O indígena foi atingido por vários chumbos na região do abdômen, peito, cabeça e axilas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Edilson foi atendido inicialmente na Unidade Mista do município de Assis Brasil e, devido ao risco de invasão ao hospital para executar o indígena, ele teve que ser transferido às pressas para o hospital Wildy Viana, no município de Brasiléia, ainda na noite de quinta-feira, em estado de saúde estável.

A polícia compareceu ao hospital e, durante uma consulta no sistema, constatou que Edilson é um criminoso de alta periculosidade e, além de ser membro da facção Bonde dos 13, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Ele recebeu voz de prisão e ficou sob custódia policial.

Ainda internado, nesta sexta-feira, após o agravamento de seu quadro clínico, foi necessário transferi-lo de Brasiléia para o pronto-socorro de Rio Branco.

Após receber alta médica, Edilson será encaminhado ao Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC).