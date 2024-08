Jornalista que noticiou morte de Silvio Santos no SBT expõe bastidores

A emissora paulista foi a última a transmitir a perda do veterano. Enquanto os outros canais estavam repercutindo o assunto, o SBT exibia desenhos animados. Simone Queiroz entrou às 11h30 na rede para falar do dono do Baú:

“Nós interrompemos a nossa programação só agora porque também estamos administrando a nossa dor. A dor da imensa família brasileira. E agora, falando olho no olho do público do SBT, para dar uma notícia que nós nunca desejamos dar, a morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês”, esclareceu na ocasião.

Simone Queiroz ainda deu detalhes do estado de saúde de Silvio Santos antes do falecimento, lembrando que ele esteve internado por 17 dias no Hospital Albert Einstein, tratando uma infecção. A causa da morte foi broncopneumonia. “É um peso imenso para todos nós do SBT e certamente para todos os brasileiros”, lamentou na transmissão.