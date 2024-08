Nova ferramenta da Apple remove pessoas e objetos indesejados das fotos

A Apple apresentou a nova ferramenta “Clean Up”, que remove pessoas e objetos indesejados das fotos no iOS 18.1 Beta.

O Clean Up estará disponível em versão beta no iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e iPad e Mac com M1 e posterior. As informações são do portal Pan.

Google Fotos também possui função

O Google Fotos possui o mesmo recurso com inteligência artificial, que permite remover pessoas das fotos ou objetos indesejados em poucos cliques, com a Borracha Mágica.

O aplicativo está disponível para Android e iOS. Para fazer a edição, basta ativar a função no app e circular com o dedo o que deseja retirar da fotografia. Então, o Google Fotos vai retirar automaticamente o que o usuário não quiser que fique na imagem.