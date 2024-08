O Boticário celebra a beleza do verão do Norte com ativações em diversos estados da região

Celebrar a beleza, a diversidade e a cultura de cada região do Brasil, tornou-se um pilar do Boticário e, pensando nisso, foi lançada a campanha Viva a Beleza do seu Verão, que este ano contempla os estados do Pará, Amapá, Amazonas, Tocantins, Acre e Rondônia, em períodos diferentes, tendo como objetivo valorizar as características únicas do verão na região Norte do Brasil.

A campanha, que é projeto da marca de beleza mais amada do Brasil*, foi inspirada nos barcos, que são o meio de transporte mais comum no Norte. Assim a marca valoriza e evidencia as características locais, trazendo um momento de experiências exclusivas aos consumidores. Além disso, a ação busca valorizar as cores e fragrâncias características que o calor nortista pode oferecer.

A maioria dos estados – Pará, Amapá, Amazonas e Tocantins – já recebeu as ativações da marca na região Norte, e no Acre, a ação será realizada no município de Feijó, no Festival de Praia e Festival do Açaí de Feijó, um dos principais destinos escolhidos pelos acreanos, para curtir o auge do verão amazônico. De 16 a 18 de agosto, das 12h às 16h, e de 19 às 21h, o espaço do Boticário, que estará na praia e na praça da bandeira, na área central da cidade, vai contar com experimentação de fragrâncias e produtos de cuidados, e espaço instagramável para fotos, além de distribuição de brindes. Para participar, basta se cadastrar no Clube Viva.

Além disso, durante esse período, a marca também conta com itens de perfumaria e proteção solar selecionados, para viver a beleza do Verão no Norte. Para mais informações sobre a campanha Viva a Beleza do seu Verão e as promoções do período, visite as redes sociais do O Boticário de sua cidade ou vá até a loja mais próxima.

Confira as datas e locais das ativações que ainda serão realizadas:

Acre – Festival de Praia e Festival do Açaí de Feijó, no município de Feijó, nos dias 16 a 18 de agosto, das 12h às 16h.

Rondônia – Festival de Praia de Costa Marques em Rondônia, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro. A ativação do Boticário acontece no dia 28 de setembro das 10h às 16h.



Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas com o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla. Além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos - e não realiza testes em animais.