“O poder público tem condições de manter serviços essenciais e ajudar os mais pobres”, diz Bocalom sobre privatização

O candidato a prefeito de Rio Branco Tião Bocalom foi o entrevistado desta segunda-feira (19) do site ac24horas, em uma série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito da capital acreana.

Bocalom conversou sobre diversos temas e respondeu perguntas tanto dos jornalistas do site — Marcos Venícios como mediador, acompanhado de Luiz Carlos Moreira Jorge, Astério Moreira e Leônidas Badaró — como da população. Dentre os assuntos de maior destaque, estiveram o transporte público e os serviços de água e esgoto.

Questionado sobre melhorias no sistema de transporte para o próximo mandato, o candidato lembrou que, enquanto prefeito da capital, implementou melhorias no transporte, como redução de tarifas — mesmo com a alta dos combustíveis — a implementação de ônibus elétrico e a garantia subsídios às empresas de transporte para pagamento das gratuidades, com o objetivo de não repassar a taxa à população.

“Na minha gestão, a população não paga as gratuidades, isso não é repassado para a pessoa mais pobre. E mesmo com o aumento do diesel, a tarifa baixou! Nossa gestão sempre se preocupou com o mais pobre”. Bocalom lembrou, ainda, que existem pontos estratégicos para ampliação desse trabalho em seu plano de governo — destaque para o Projeto Buraco Zero, que irá melhorar o sistema de mobilidade.

Questionado sobre os efeitos da recriação do Saerb, que administra o sistema de água e esgoto da capital após desmembramento do sistema estadual, e se não seria a favor da terceirização dos serviços, Bocalom é enfático em demonstrar cuidado com a população mais pobre: “O poder público tem condições de manter serviços essenciais e ajudar a população mais pobre”.