Pedro Cardoso choca com declaração polêmica sobre Silvio Santos: “abusadores”

“Silvio e Delfim foram empregados da ditadura militar. Enriqueceram porque serviram a ela; e jamais por conta de possuírem dotes intelectuais excepcionais”, declarou Pedro Cardoso em suas redes sociais, mencionando também Delfim Netto. O ator chamou os famosos de “pessoas autoritárias”, como Elon Musk, e disse que é importante lutar contra essa ideia autoritária.

O protagonista de “A Grande Família”, da rede Globo, continuou dizendo que, apesar de toda morte dever ser respeitada, não é certo elogiar as figuras mencionadas por ele. “Quando a morte parece redimir automaticamente abusadores do brasil, tais esses dois funcionários da ditadura recente, e um bando de ‘celebridades’ – alguns que ontem se diziam lutar pela democracia quando do ataque bolsonarista – vem enaltecê-los as proezas, sinto-me ofendido”, completou Pedro Cardoso.

Por fim, o ator refletiu sobre a necessidade de reconhecer a verdade sobre essas figuras. Além disso, ele lamentou que outras pessoas, sem fama, tenham morrido sem receber o reconhecimento merecido.