Policial penal responsável pelo assassinato de jovem na Expoacre vai a júri popular

A 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco convocou o policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto a júri popular pela morte de Wesley Santos da Silva, ocorrida durante a Expoacre, em agosto de 2023. Raimundo Nonato também é acusado de tentativa de feminicídio e importunação sexual contra Rita de Cássia, namorada de Wesley.

O juiz Robson Ribeiro manteve a prisão preventiva de Raimundo Nonato e negou o pedido da defesa para que ele respondesse em liberdade. Segundo a decisão, o réu confessou ser o autor dos disparos que mataram Wesley e feriram Rita de Cássia, mas a tese de legítima defesa apresentada pela defesa não se mostrou suficientemente consolidada para ser aceita nesta fase processual.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Acre (MP-AC), o crime ocorreu na madrugada do dia 7 de agosto de 2023, durante a Expoacre, em Rio Branco. Impelido por motivo fútil, Raimundo Nonato atirou contra Wesley, matando-o. Ele também atirou contra Rita de Cássia, na tentativa de matá-la, e antes disso, a importunou sexualmente sem seu consentimento.

O policial penal foi denunciado pelo MP em outubro do ano passado, e a Justiça aceitou a denúncia no mesmo mês. A primeira audiência de instrução ocorreu em abril deste ano, com a segunda realizada em junho, quando todas as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado.

Raimundo Nonato teve seu salário suspenso, o que foi confirmado pela defesa, que alegou que a família do acusado enfrenta dificuldades financeiras. Segundo o Portal da Transparência do governo do Estado, o último pagamento de salário ocorreu em abril deste ano, quando o policial recebia um valor bruto superior a R$9 mil.