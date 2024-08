Prefeitura inaugura casa de passagem para migrantes e diz que crise na Venezuela pode piorar situação

Com investimento próprio na casa dos R$ 60 mil, a Prefeitura de Rio Branco inaugurou nesta quinta-feira (8), a nova casa de passagem de migrantes.

O novo local tem capacidade para receber até 70 migrantes e conta com 11 dormitórios, divididos em apartamentos, 9 banheiros, lavanderia e espaço de convivência amplo. A nova casa fica localizada no bairro Bosque, atrás da Paróquia Santa Inês e foi possível por meio de uma parceria da Prefeitura com a Diocese de Rio Branco e outras entidades do terceiro setor.

Ao ContilNet, o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco, Wellington Divino, lembrou que em razão da localização do estado do Acre, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, a capital virou uma referência desse público, se transformando em corredor migratório. Ele destacou ainda que por conta dos últimos episódios sobre a crise política na Venezuela, a situação pode piorar no estado.

“São pessoas que já vem com uma carga de sofrimento muito grande. Elas procuram uma melhoria de vida para suas famílias. Esse acolhimento é o primeiro contato com nós temos com eles. E aqui eles tem atendimento psicológico, social, ajuda na saúde, na documentação. Nós temos todo um trabalho humanizado”, disse o secretário.

Wellington anunciou ainda que a antiga casa de passagem, localizada no bairro Bahia Nova, não deverá ser desativada. O local vai passar por uma reforma e deverá ser utilizado para acolher pessoas em situação de rua.

“Elas terão um local para dormir, jantar, tomar café”, completou.

Veja fotos do novo local: