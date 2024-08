Preta Gil prepara festa de 50 anos com 700 convidados; saiba detalhes

Preta Gil até falou que ia fazer “só um bolinho” para comemorar seus 50 anos, celebrados no dia 8 de agosto, mas era só uma ação publicitária. A cantora e apresentadora prepara um “festão” para a próxima quinta-feira, com 700 convidados, que promete parar a Zona Portuária do Rio. Entre as atrações musicais, estão Psirico, banda baiana comandada por Márcio Victor, amigo de Preta; e Ludmilla, que cantou no aniversário de 40 anos e agora repete a missão.