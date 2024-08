Rebeca Andrade revela motivo “triste” para não usar as medalhas

Após as Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade voltou ao Brasil com quatro medalhas, sendo uma de ouro, duas pratas e uma bronze. Apesar do orgulho, a atleta não consegue desfilar com as honrarias em volta do pescoço por um motivo bem inusitado.

“Elas estão batendo muito uma na outra, estão arranhando, e eu estou ficando triste. Não quero ficar triste. Não vou mais colocá-las no pescoço”, revelou a ginasta, em entrevista a Galvão Bueno.

Com bom humor, Rebeca contou que precisou de uma estratégia para usar as medalhas em entrevistas. “Vou andar com elas na mão. Duas na mão e duas no bolso para não correr o risco”, afirmou.

Em seguida, a artista mostrou, com cuidado, as horarias e citou em quais provas recebeu o prêmio. “Maravilhosa”, disse Rebeca com orgulho e bom humor.