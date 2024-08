Sebrae pretende trazer inovação e novidades na Expoacre: “Será melhor do que o ano passado”

A Expoacre 2024 não é apenas uma realização do Governo do Estado. Tem como um dos principais entusiastas e organizadores o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AC), que sediou o evento de lançamento da feira, nesta sexta-feira (23).

Marcos Lameira, que é superintendente do Sebrae, disse durante coletiva à imprensa que o órgão pretende inovar em 2024 e deve trazer muitas novidades, trazendo aspectos de todas as regionais do Estado.

“O Sebrae e o Governo estão trabalhando de forma incansável para entregar à população uma feira muito melhor do que foi a de 2023. Agradeço todos os envolvidos nessa missão que é árdua, mas também muito prazerosa e necessária para que o Acre continue avançando”, argumentou.

Como todos os anos, o Sebrae terá seu espaço com muita interação na edição de 2024.

“O Sebrae, no seu espaço, mostra um pouco do que faz nos 22 municípios do Acre. Atendemos, aproximadamente, 38 mil empresas, que trazem inovação e avanço. Queremos mostrar as pessoas não só o que realizamos durante todo o ano, mas muita informação e orientações para os pequenos negócios. Teremos o mesmo modelo que levamos para a Expoacre Juruá, além de outras novidades que serão mostradas durante a feira”, concluiu.