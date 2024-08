Silvia Abravanel revela que fantasma de famoso está em estúdio do SBT

Silvia Abravanel revelou em entrevista ao podcast Paranormal Experience que acredita que os estúdios do SBT sejam assombrados. A herdeira de Silvio Santos afirmou ainda que ela e outros funcionários da emissora já tiveram experiências sobrenaturais na empresa.

Segundo Silvia, o espírito de uma pessoa famosa já foi visto na madrugada por um pintor que fazia manutenções nos estúdios, localizados em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

“O estúdio 6 é muito assombrado, tanto que tem um pintor nosso – que nunca mais a gente viu –, que ele estava lá pintando, durante a madrugada, porque o pessoal sempre pinta e faz esses serviços quando não estão gravando mais, e disseram que a Vera Verão, que era o [Jorge] Lafond [1952-2003] deu um grito ‘uepa!’ na cara desse pintor”, contou a antiga apresentadora.

“Ele caiu pra trás e viu aquele homem, daquele tamanho todo. O Lafond já havia falecido. O pintor pulou da escada e correu, e está correndo até hoje. Várias pessoas que trabalham lá, nos arquivos de fita, dizem que escutam coisas ali”, revelou.

Silvia disse que já viveu uma experiência inusitada dentro da emissora. “Eu já trabalhei lá, durante a madrugada, com a Adriane Galisteu. Já perambulei tudo ali, e eu nunca vi [um espírito]”, afirmou.

“Mas teve um episódio no estúdio 5, em que eu estava ali e, no intervalo, eu escutei alguém me chamando. A produção me falou que não tinha ninguém me chamando. Eu falei: ‘Eu ouvi uma pessoa me chamando’. Eu tenho certeza! Todo mundo ficou olhando para minha cara”, disparou.