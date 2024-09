Após operação de resgate, vítimas que caíram em reservatório de gasolina recebem alta

As três vítimas que caíram no reservatório de gasolina de um posto em Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira (26), receberam alta do hospital após serem resgatados pelo Corpo de Bombeiros. A informação foi confirmada pela assessoria do CBMAC.

Além dos três homens, um militar, que passou mal durante a operação de resgate, foram encaminhados ao Hospital do Juruá. Apenas com ferimentos leves, eles ficaram um tempo na observação da unidade, mas logo em seguida foram liberadas.

Todos os quatro deverão ficar em casa, em repouso após o acidente.

Entenda o caso

Segundo informações, dois trabalhadores estariam realizando a manutenção no local quando inalaram gases tóxicos e desmaiaram, caindo dentro do tanque. Com a situação, um cliente tentou socorrer os homens, mas também acabou desmaiando e caindo.

“Todos permaneceram em contato direto com o combustível líquido de óleo diesel, que tinha dentro do reservatório cerca de 10 centímetros, inalando os vapores. Por estarem desacordados, o resgate precisou ser mais rigoroso, com a guarnição utilizando equipamentos de proteção especiais”, destacou a assessoria dos bombeiros.