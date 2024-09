Homem de 57 anos é atropelado ao tentar atravessar faixa de pedestres em Rio Branco

O trabalhador Raimundo Soares de Lima, 57 anos, foi vítima de um atropelamento na faixa de pedestres, na noite desta quarta-feira (11), na BR-364, no Loteamento Farhat, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Raimundo trafegava em uma bicicleta no sentido Rio Branco/Porto Velho quando tentou atravessar a BR-364, empurrando a bicicleta pela faixa de pedestres, e acabou sendo atropelado por uma motocicleta.

Com o impacto, todos caíram sobre o asfalto, e somente Raimundo sofreu uma possível fratura no braço direito, um corte profundo na cabeça e escoriações pelo corpo. Após o atropelamento, o motociclista permaneceu no local e pediu ajuda, ligando para uma ambulância e para a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Em seguida, Raimundo foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a moto foi liberada.