Jovem furta ambulância do Samu, bate veículo em árvore e acaba presa em Rio Branco

A jovem Yara Peres Leandro Morais, 18 anos, foi presa na noite desta quarta-feira (25) após furtar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e colidir o veículo contra uma árvore na rua Fragoso Monteiro, no bairro Santa Quitéria, em Rio Branco.

Segundo informações dos próprios socorristas do Samu, eles foram acionados para atender a uma ocorrência envolvendo um idoso acamado com comorbidades, em uma residência na rua Fragoso Monteiro. Enquanto a técnica de enfermagem Nalurdes e o condutor Leandro Sampaio entraram na casa para prestar os primeiros socorros ao paciente, a jovem, visivelmente embriagada, percebeu que não havia ninguém na viatura, entrou e furtou a ambulância.

Após dirigir aproximadamente 200 metros, ela perdeu o controle da direção e colidiu com uma árvore na lateral da pista.

Durante o atendimento ao idoso, os paramédicos solicitaram o apoio de uma ambulância de suporte avançado. Quando o condutor Leandro se deslocou até a viatura, percebeu que ela não estava mais estacionada em frente à residência.

Ao notar que a ambulância havia sido furtada e estava parada alguns metros à frente, Leandro correu até o local e encontrou Yara saindo do veículo, tentando fugir. Com a ajuda de um morador da região, o condutor conseguiu alcançá-la e detê-la. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito foram acionados e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

A reportagem conseguiu conversar com Yara, que afirmou não usar drogas e disse que havia ingerido bebida alcoólica. A jovem declarou ainda que está passando por problemas familiares e não se lembrava de ter furtado a ambulância e batido em uma árvore.

Diante dos fatos, Yara recebeu voz de prisão por uma guarnição da Polícia Militar e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para que fossem tomadas as medidas cabíveis.