“Maníaco do carro” procurou atendimento em hospital antes de sumir

Uma câmera de segurança registrou que Solirano de Araújo Sousa, conhecido como o “maníaco do carro”, foi visto pela última vez no entorno da favela Elba, em Sapopemba, na zona leste de São Paulo.

As imagens mostram o homem de 48 anos entrando em um comércio da região usando muletas. A Polícia Civil apurou que ele procurou atendimento médico em um hospital no sábado (14/9), dia seguinte do ataque a pelo menos sete mulheres.

Solirano teve alta no mesmo dia. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, ele disse a familiares que se machucou sozinho ao pular um muro e negou ter sofrido alguma agressão.

Os policiais civis estão visitando hospitais e IMLs da cidade de São Paulo e na região metropolitana com o objetivo de encontrar o “maníaco do carro”.

O delegado responsável pelo caso, Ricardo Salvatori, não descarta a possibilidade de que o suspeito tenha sido assassinado pelo “tribunal do crime”. Isso significa que ele possa ter sido capturado por integrantes do PCC, que aplicam “penas” contra pessoas que cometem crimes considerados “intoleráveis” pela facção.

Segundo a polícia, a hipótese ganha força após o último sinal de geolocalização do celular de Solirano apontar para a favela Elba. O suspeito, que possui um mandado de prisão expedido pela Justiça pelos ataques, não mora no local, mas em outra favela na região.

O último contato do suspeito com os parentes ocorreu no dia 17 de setembro. Na ocasião, ele disse aos familiares, por telefone, não ser um estuprador. A última transação bancária registrada por Solirano também foi nesta data.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o pedido da prisão do homem solicitado pela equipe do 57º Distrito Policial (Parque da Mooca) foi deferido pelo Poder Judiciário na quinta-feira (19/9). Solirano teve seu nome e foto divulgados pela Polícia Civil no mesmo dia.

O veículo do suspeito, um Fiat Uno prata, foi apreendido na quarta-feira (18/9). Roupas e uma faca foram encontrados dentro do carro.

Uma das vítimas, uma jovem de 26 anos, falou que “ele só quer menina, não quer mulher mais velha”. Ela disse que também foi agarrada pelo homem e conseguiu escapar após ter sido abordada em um ponto de ônibus na Rua Manoel Onha, na Vila Oratório. A mulher, que não quis se identificar, contou que o suspeito não queria roubá-la e, sim, estuprá-la.

Solirano de Araujo Sousa já foi condenado por um caso de roubo qualificado com privação de liberdade, em 2000. Ele foi condenado na época a 11 anos de prisão e deixou a cadeia em 2009. O “maníaco do carro”, como o suspeito ficou conhecido, já tentou agarrar as vítimas e levá-las para dentro do seu veículo, um Fiat Uno prata, sem placas. Todas conseguiram escapar. Elas foram atacadas em um único dia, na última sexta-feira (13/9), entre 17h10 e 18h40. As vítimas têm entre 16 e 34 anos e caminhavam sozinhas por ruas da zona leste.

Ataques do “maníaco do carro”

O primeiro ataque do “maníaco do carro” ocorreu às 17h10 na Rua Antonio Gomes, no Parque São Lucas. Uma mulher de 34 anos foi a vítima. A polícia ainda não tem imagens de câmeras de segurança desse caso. O caso foi registrado no 42º DP.

O segundo ataque foi às 17h30 na Rua Manoel Onha, na Vila Prudente, a cerca de 3,3 km do primeiro registro. A vítima foi uma mulher de 27 anos. O caso foi gravado por câmera de segurança (veja foto abaixo). A investigação é feita pelo 57º DP.

Já o terceiro ocorreu por volta das 17h50 na mesma rua, e também foi gravado por câmera de segurança (veja fotos acima). A vítima não registrou boletim de ocorrência, mas procurou posteriormente o 57º DP para prestar depoimento.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma adolescente de 16 anos reage a um quarto ataque do homem (veja vídeo abaixo), que tenta a colocar no banco de trás de um carro, na mesma rua, na Vila Prudente.

O quinto ataque ocorreu às 18h40 na Avenida Sapopemba, na Vila Regente Feijó. Uma mulher de 26 anos foi a vítima. A polícia ainda não tem imagens das câmeras de segurança desse caso. A investigação é feita pelo 57º DP, que registrou o caso como “constrangimento ilegal”.

Um novo vídeo obtido pela TV Globo mostrou o homem tentando arrastar uma 6ª mulher para dentro do veículo, também na última sexta-feira, na Rua Herwis, zona leste da capital. Nas imagens (veja foto acima), é possível ver quando ele para o veículo na rua e espera uma mulher se aproximar para descer do carro e tentar agarrá-la. Ela sai correndo pela rua.

Uma 7ª vítima seria uma criança de 11 anos, que disse ter sido atacada próxima à Avenida Vila Ema.