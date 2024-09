Michelle Melo pede que representantes da Unimed prestem esclarecimento na Aleac sobre inclusão

Em audiência pública realizada na manhã de sexta-feira, 13 de setembro, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para debater as condições da assistência a pessoas com deficiência por meio da Unimed/ Rio Branco, a deputada Michelle Melo (PDT) destacou a necessidade de uma abordagem mais inclusiva e adequada às pessoas com neurodivergências.

A deputada criticou a ausência de representantes da Unimed no debate e apontou a falha grave da empresa ao descredenciar uma clínica que prestava atendimento integral a esses pacientes. “A ausência de um representante da Unimed aqui é lamentável e mostra uma falta de compromisso com os usuários,” afirmou Michelle. Ela ressaltou que o descredenciamento prejudica diretamente o tratamento de crianças e adolescentes, que dependem de um atendimento contínuo.

Michelle Melo também frisou a importância de enxergar a neurodivergência como uma condição que exige apoio, e não como algo a ser “curado”.

“Precisamos entender que neurodivergência é uma condição humana que merece suporte adequado, e não uma doença,” declarou.

Como solução, a parlamentar propôs credenciar as clínicas descredenciadas no Sistema Único de Saúde (SUS), apelando ao senador Alan Rick e ao secretário Pedro Pascoal para que colaborem nessa medida e ainda solicitou que a comissão de saúde da Aleac convoque os representantes da Unimed para prestar esclarecimentos.