Primeiro debate já tem data marcada, candidato na mira da justiça e uma campanha começa a sair de controle

Se você está ansioso pelos próximos debates com os candidatos a prefeito de Rio Branco, sua espera está com os dias contados.

A TV Norte, afiliada SBT no Acre, já marcou para o dia 16 de setembro aquele que será o primeiro debate entre os candidatos Tião Bocalom, Marcus Alexandre, Emerson Jarude e Jenilson Leite. O debate está marcado para o final da manhã.

No dia 20, é a vez o debate da Ufac — que, desta vez, será totalmente pensado pela disciplina de Telejornalismo, com tutela do professor da disciplina e coordenador do curso. Na noite do dia 28 de setembro, chega a vez da TV Gazeta e, encerrando a temporada de debates, dia 03 de outubro entra no ar o debate da TV Acre, com horário ainda a ser ajustado.

Preparados?

A QUALQUER MOMENTO — Esta santa coluna bem que tenta fazer uma pausa. Mas as notícias — principalmente aquelas que chegam em primeira mão — insistem em ganhar algumas linhas por aqui. Passando — das últimas manchetes — pelo confuso lançamento de Alan Rick como candidato a governador, pela declaração sem pé nem cabeça do prefeito de Bujari Antônio Padeiro — que é candidato à reeleição com apoio do governo, mas que, ‘com ou sem ele’, vai trabalhar no próximo mandato — temos agora áudios de um candidato que, de acordo com uma coordenação de campanha, chega à justiça eleitoral a qualquer momento.

COBRA ENGOLINDO COBRA — A campanha à reeleição da prefeita de Senador Guiomard Rosana Gomes, ao que tudo indica, está saindo do controle. E não é por um bom motivo. Desde a falta de participação dos vereadores — dos que mais abocanham estrutura dentro da gestão — em eventos da candidata a barbeiragens partidárias; toda essa situação deve estar agradando a apenas uma pessoa: seu adversário, o candidato pelo PSD Gilson Pessoa.

POR QUAL MOTIVO? — Todos os institutos de pesquisas vêm mostrando um percentual parecido, dentro da janela da margem de erro. Por qual motivo, causa, razão, o Datacontrol é o único a ser questionado?

MONOPÓLIO DOS NÚMEROS — Como não brigo com pesquisa e sei da importância delas, não critico nenhum instituto. A variedade de empresas e números é bom, não se pode haver um monopólio dos números; o resto é com o povo. Quem não quiser cair, é melhor se deitar.

O QUE IMPEDE? — Em Cruzeiro do Sul, o choro da vez é questionar os números que o Datacontrol divulgou que apontam um empate técnico entre Zequinha Lima e Jessica Sales. Nos números da Delta, Jéssica chegou a casa dos 70; isso lá no ano passado. Se os números do Datacontrol são tão tendenciosos assim, o que impede a Delta de mostrar uma nova pesquisa com números de agora?

CORPO E ALMA — O governador Gladson Cameli está de corpo e alma na campanha do candidato à reeleição Tião Bocalom. É visto na campanha do Velho Boca com a mesma intensidade que era visto na sua, em 2022.

NÃO ME VENHAM — Um dos melhores prefeitos que Rio Branco já teve chama-se Raimundo Angelim, do Partido dos Trabalhadores. Teria vida longa na política, se o próprio PT não o tivesse traumatizado e o matado politicamente. Então não me venham com esse discurso de que na esquerda só existem santos, porque não é bem assim que a banda toca.

JUSTO — Nunca defendi o secretário Pedro Pascoal, e quem lê esta santa coluna é testemunha. Mas é preciso ser justo. Eu poderia citar, pelo menos, umas duas recentes imoralidades que, estas sim, são dignas de questionamento. Muito mais do que uma licitação que está sendo feita dentro da legalidade, e acompanhada por órgãos de controle.

O bate-rebate volta depois das eleições. Colaboraram com esta edição jornalistas de CotnilNet e O Palaciano.