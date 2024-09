Starlink: 5 coisas que você precisa saber sobre a Internet de Elon Musk

Isso levou a justiça brasileira a avaliar estratégias para garantir o pagamento dessas multas, e a determinar que outros recursos de Musk com representação fiscal e legal no país devem ser utilizados para esses fins, o que resultou no bloqueio das contas da Starlink. O imbróglio repercutiu na imprensa nacional e internacional, e despertou uma série de dúvidas entre os usuários sobre a Starlink — alguns sequer conheciam a empresa, que tem forte atuação no Norte do país. Pensando nisso, o TechTudo esclarece, a seguir, as principais dúvidas sobre a Starlink, entre formato de operação, motivos que dificultam barrar sua atuação, e até quanto custa o serviço.