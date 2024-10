15 melhores jogos de tiro no navegador para curtir sem baixar nada

Venge.io (https://venge.io), desenvolvido pela ONRUSH Studio, apresenta um visual que remete a Valorant, sendo uma excelente opção para jogadores que possuem computadores menos potentes, já que não é necessário fazer download do jogo, tampouco dispor de hardware avançado. Semelhante a Krunker.io, o jogo conta, contudo, com elementos adicionais de captura de território. Além disso, as partidas são extremamente dinâmicas, com duração de apenas 5 minutos. Ao final do tempo, o jogador que tiver acumulado mais pontos, seja abatendo adversários ou controlando áreas marcadas no mapa, é o vencedor.