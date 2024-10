39,3% das mulheres no Acre são responsáveis por chefiar os lares, diz Censo Demográfico

O Censo Demográfico de 2022, divulgado nesta sexta-feira (25), pelo IBGE, destacaram que quase metade das mulher no Brasil (49,1%), são responsáveis por chefiar os lares no país.



No Acre, o valor chega a 39,3%, enquanto a proporção de homens que chefiam as unidades domésticas é de 49,1%. Rondônia se encontra na última colocação, com 32,4% contra 44,3%.

Em 10 estados, o percentual de mulheres responsáveis pela unidade doméstica foi maior que 50%: Pernambuco (53,9%), Sergipe (53,1%), Maranhão (53,0%), Amapá (52,9%), Ceará (52,6%), Rio de Janeiro (52,3%), Alagoas e Paraíba (51,7%), Bahia (51,0%) e Piauí (50,4%).

Segundo a analista da divulgação, Luciene Longo, os dados do Censo mostram que a maior parte dessas unidades da federação estão concentradas na Região Nordeste do país. “Por outro lado, os menores percentuais são encontrados em Rondônia, com 44,3%, e em Santa Catarina, com 44,6%. Percebe-se, de forma geral, que as unidades da federação acompanharam o movimento do país com aumento da proporção de unidades domésticas com responsáveis do sexo feminino”, destaca.