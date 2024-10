A missão espacial que vai procurar extraterrestres em lua distante

Uma espaçonave foi lançada do Estado americano da Flórida em busca de sinais de vida extraterrestre.

Cientistas acreditam que pode haver um vasto oceano com o dobro da água da Terra abaixo da superfície gelada do satélite.

A nave Europa Clipper vai seguir o caminho de outra missão lançada no ano passado, mas deverá ultrapassá-la e chegar primeiro ao satélite.

Isso só acontecerá em 2030. As descobertas da nave poderão mudar o que sabemos sobre a vida no nosso sistema solar.

Uma lua cinco vezes mais brilhante que a nossa

Após anos de planejamento, o lançamento da Europa Clipper foi adiado na última hora por causa do furacão Milton, que atingiu a Flórida na semana passada.

A nave foi levada às pressas para um ambiente interno. Após verificarem possíveis danos à plataforma de lançamento, os engenheiros deram sinal verde para a nave, que decolou por volta das 13h, no horário de Brasília, nesta segunda-feira (14/10).

“Se descobrirmos vida tão longe do Sol, isso implicaria que houve uma origem diferente da vida do que na Terra”, afirma Mark Fox-Powell, microbiologista planetário da Open University.

“Isso é altamente significativo, porque se pode acontecer duas vezes no sistema solar, pode significar que vida é algo muito comum.”

Se estivesse no nosso céu, ela brilharia cinco vezes mais, porque sua camada de água congelada refletiria muito mais luz do Sol.

A primeira vez que cientistas perceberam que Europa poderia abrigar vida foi nos anos 1970, quando observaram água congelada através de um telescópio no Arizona.

As naves Voyager 1 e 2 capturaram as primeiras imagens em close, e em 1995 a nave Galileo, da Nasa, passou perto de Europa, tendo feito fotos extremamente intrigantes.

As imagens mostram uma superfície repleta de rachaduras escuras de tom vermelho e marrom. Essas rachaduras podem conter compostos de sais e enxofre que seriam sinais de haver possibilidade de vida.

Desde então, o telescópio James Webb tirou fotos do que seriam colunas de água ejetadas a alturas de 160 quilômetros acima da superfície da lua.

Colunas de água

Britney Schmidt, professora de ciências atmosféricas e terrestres da universidade de Cornell, ajudou a criar o laser que será usado para “enxergar” através do gelo.

“Nós estamos pesquisando o potencial de haver um habitat, e para isso é preciso haver quatro coisas: água líquida, fonte de calor e material orgânico. E é preciso que esses quatro ingredientes fiquem estáveis por um período longo o suficiente para que algo possa acontecer”, explica Michelle Dougherty, professora de física espacial do Imperial College de Londres.

Eles esperam que se conseguirem compreender melhor a superfície do gelo, poderão saber onde melhor aterrissar uma missão no futuro.

Uma equipe internacional de cientistas da Nasa, do Laboratório de Propulsão de Jatos e do Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins, vai supervisionar a missão.

“Não há lucro. O motivo disso é exploração e curiosidade, e expandir os limites do conhecimento do nosso lugar no universo”, afirma.